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Troisième match Canadiens-Sabres

Le blitz du 3e match Canadiens-Sabres

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 10 mai 2026 22:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le blitz du 3e match Canadiens-Sabres
Le blitz du match / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments du troisième match de la série Canadiens-Sabres.

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