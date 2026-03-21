Décès de Rodger Brulotte à l’âge de 79 ans

Les amateurs de baseball québécois pleurent le décès du spécialiste sportif Rodger Brulotte, décédé vendredi à l’âge de 79 ans.

Ayant d’abord débuté sa carrière avec les Expos de Montréal, il est devenu la référence en baseball au Québec, avant de devenir commentateur sportif.

Écoutez Michel Bergeron, ex-entraîneur dans la LNH, et Ménick, barbier des sportifs et ami de Rodger Brulotte, témoigner des meilleurs moments passés avec leur ami, samedi, au micro de Denis Lévesque.