Décès de Rodger Brulotte à l’âge de 79 ans

Les amateurs de baseball québécois pleurent le décès du spécialiste sportif Rodger Brulotte, décédé vendredi à l’âge de 79 ans.
Ayant d’abord débuté sa carrière avec les Expos de Montréal, il est devenu la référence en baseball au Québec, avant de devenir commentateur sportif.
Écoutez Michel Bergeron, ex-entraîneur dans la LNH, et Ménick, barbier des sportifs et ami de Rodger Brulotte, témoigner des meilleurs moments passés avec leur ami, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Lui, c'était le party tout le temps. Il organisait des soirées pour que tout le monde s'amuse. Tout le monde se parlait, tout le monde chantait. C'était effrayant. Il faut quasiment le voir pour le croire.»
«Il était réellement unique. Moi, je me pognais avec lui au golf. Pis là, on se parlait, on sacrait, on se disait que c'était fini. Le lendemain, à 8 h, il m'appelait pour me demander : à quelle heure on joue aujourd'hui?»