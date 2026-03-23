La commission s'ouvre sur un hommage senti à Rodger Brulotte, figure emblématique du baseball et du «star-système» québécois, décédé récemment.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez soulignent son accessibilité légendaire et discutent de la pertinence d'un hommage national, une idée qui divise les auditeurs entre le désir de reconnaissance et les contraintes budgétaires.

Qu'en pensez-vous?

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets chauds du jour, lundi.

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