 Aller au contenu
Politique provinciale
La commission

Décès de Rodger Brulotte et le débat de la course à la chefferie de la CAQ

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

La commission

le 23 mars 2026 12:20

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Décès de Rodger Brulotte et le débat de la course à la chefferie de la CAQ
La commission / Cogeco Média

La commission s'ouvre sur un hommage senti à Rodger Brulotte, figure emblématique du baseball et du «star-système» québécois, décédé récemment. 

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez soulignent son accessibilité légendaire et discutent de la pertinence d'un hommage national, une idée qui divise les auditeurs entre le désir de reconnaissance et les contraintes budgétaires. 

Qu'en pensez-vous?

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets chauds du jour, lundi. 

Autre sujet abordé

  • Le récent débat à la CAQ. 

Vous aimerez aussi

Course à la CAQ: un premier débat musclé entre Drainville et Fréchette
Lagacé le matin
Course à la CAQ: un premier débat musclé entre Drainville et Fréchette
0:00
11:16
Réforme de la construction: Luc Ferrandez veut briser le système actuel
Lagacé le matin
Réforme de la construction: Luc Ferrandez veut briser le système actuel
0:00
6:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hausse du prix de l'essence: DoorDash va temporairement aider ses livreurs
Rattrapage
Les bonnes nouvelles de Luc et Nathalie
Hausse du prix de l'essence: DoorDash va temporairement aider ses livreurs
«Il y a plein de gens pour qui ça a le sens le plus pur: améliorer leur sort»
Rattrapage
Malgré les critiques contre les syndicats
«Il y a plein de gens pour qui ça a le sens le plus pur: améliorer leur sort»
Le Danemark et l'Europe durcissent le ton face aux demandeurs d'asile
Rattrapage
Pression sur les services publics
Le Danemark et l'Europe durcissent le ton face aux demandeurs d'asile
Fonds des groupes communautaires: les Québécois insuffisamment généreux?
Rattrapage
Étude sur le financement du secteur
Fonds des groupes communautaires: les Québécois insuffisamment généreux?
Tout comprendre sur la clause dérogatoire et la loi sur la laïcité
Rattrapage
Cause devant la Cour suprême
Tout comprendre sur la clause dérogatoire et la loi sur la laïcité
«Bravo à Paul St-Pierre Plamondon, c'est un gars qui n'a pas la langue de bois»
Rattrapage
Ses propos sur la bureaucratie d'Ottawa fait jaser
«Bravo à Paul St-Pierre Plamondon, c'est un gars qui n'a pas la langue de bois»
Prix de l'essence: le Québec face à un silence gouvernemental «assourdissant»
Rattrapage
Plafonner les profits des détaillants?
Prix de l'essence: le Québec face à un silence gouvernemental «assourdissant»
Détroit d'Ormuz: «L'Iran se préparait depuis longtemps» -Jean Charest
Rattrapage
Du «terrorisme économique»?
Détroit d'Ormuz: «L'Iran se préparait depuis longtemps» -Jean Charest
«Trump dit une chose et son contraire, on ne sait plus trop quoi croire»
Rattrapage
Guerre Iran-États-Unis
«Trump dit une chose et son contraire, on ne sait plus trop quoi croire»
Une alerte Amber à 4h25 du matin: «On demande aux gens de nous aider»
Rattrapage
Nombreuses critiques
Une alerte Amber à 4h25 du matin: «On demande aux gens de nous aider»
Un investissement qui impressionne
Rattrapage
250 millions $ pour Kraft Heinz Mont-Royal
Un investissement qui impressionne
Un palmarès des déclarations malaisantes de Donald Trump
Rattrapage
L'art de se mettre les pieds dans les plats
Un palmarès des déclarations malaisantes de Donald Trump
Notre démocratie est-elle une maison fissurée?
Rattrapage
Menace de dérives autoritaires
Notre démocratie est-elle une maison fissurée?
Quelles sont les grandes tendances alimentaires du moment?
Rattrapage
Tout savoir sur votre santé
Quelles sont les grandes tendances alimentaires du moment?