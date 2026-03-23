Virage à droite au Danemark

Le Danemark, traditionnellement reconnu pour son modèle social-démocrate, adopte désormais les politiques migratoires les plus sévères d'Europe.

Luc Ferrandez souligne l'instauration de mesures radicales, telles que l'interdiction du regroupement familial sans maîtrise parfaite de la langue et une «loi anti-ghetto» permettant de relocaliser de force des citoyens pour imposer une mixité ethnique.

Ce durcissement, qui s'étend à la Suède et à l'Allemagne, s'explique par la saturation des systèmes d'accueil.

La situation est-elle comparable au Québec?

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, lundi à Lagacé le matin.