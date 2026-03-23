L’avenir de la télévision québécoise

Christian Bégin souligne le dixième anniversaire de son émission Il y a du monde à la messe, dont le succès repose sur des rencontres authentiques entre personnalités connues et citoyens de l'ombre.

L'animateur exprime toutefois son inquiétude face à la précarité de l'industrie télévisuelle et à la «frilosité» des diffuseurs qui, par peur de perdre des cotes d'écoute, privilégient des recettes éprouvées au détriment de l'innovation.

Pour survivre à la concurrence des plateformes numériques et à la fragmentation de l'audience, il prône une plus grande audace créative et une fédération des forces de l'industrie québécoise.

Écoutez Christian Bégin, animateur de «Il y a du monde à la messe», en discussion avec Patrick Lagacé, lundi matin.