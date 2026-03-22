Premier débat pour la chefferie de la CAQ

Les candidats de la course à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville, se sont affrontés samedi, à l'occasion d'un premier débat.
Écoutez Louis Lacroix, journaliste pour Cogeco nouvelles, en discuter dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ça s'est passé de façon civilisée. Il y a quand même eu une première attaque de Christine Fréchette, mais pas de "knock-out". Le piège pour Bernard Drainville, ça aurait été d'être un peu trop confiant, puis de faire preuve d'arrogance, mais ce n'est pas arrivé. Il est resté très calme. Mais je pense que Bernard Drainville avait besoin d'une grosse victoire sur Fréchette et il misait beaucoup sur ce débat. Et je pense que ce n'est pas arrivé en ce sens que Fréchette a démontré qu'elle était capable de se défendre.»