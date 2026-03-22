«J'en reviens pas qu'on pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec le Canadien cette année. On se rappelle que je suis née en 94 et que la dernière coupe, c'était en 1993. Donc j'ai besoin de bonnes années de hockey comme fan. Puis j'ai adoré la déclaration de Slafkovsky, qui a dit en entrevue avec l'équipe de TVA Sports qu'ils vont tout faire pour que Cole Caufield atteigne ce plateau de 50 buts là. Donc c'est assurément une motivation pour toute l'équipe.»