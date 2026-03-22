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Société
J'en reviens pas

«On pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec les Canadiens cette année»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 07:22

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

«On pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec les Canadiens cette année»
À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité. / Graham Hughes / La Presse canadienne

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.   

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque. 

«J'en reviens pas qu'on pourrait avoir un marqueur de 50 buts avec le Canadien cette année. On se rappelle que je suis née en 94 et que la dernière coupe, c'était en 1993. Donc j'ai besoin de bonnes années de hockey comme fan. Puis j'ai adoré la déclaration de Slafkovsky, qui a dit en entrevue avec l'équipe de TVA Sports qu'ils vont tout faire pour que Cole Caufield atteigne ce plateau de 50 buts là. Donc c'est assurément une motivation pour toute l'équipe.»

Caroline Bertrand

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