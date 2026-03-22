Possiblement pères de 600 enfants

Un père et son fils, soupçonnés d'être les pères d'environ 600 enfants, se sont vu interdire par la Cour supérieure du Québec de donner davantage de sperme jusqu’à nouvel ordre.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard brosser le portrait du cas de ces donneurs de sperme en série, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.