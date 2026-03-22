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Politique
Possiblement pères de 600 enfants

Un père et son fils se font interdire de donner du sperme

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 09:51

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Un père et son fils se font interdire de donner du sperme
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Un père et son fils, soupçonnés d'être les pères d'environ 600 enfants, se sont vu interdire par la Cour supérieure du Québec de donner davantage de sperme jusqu’à nouvel ordre.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard brosser le portrait du cas de ces donneurs de sperme en série, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«La pauvre dame a réalisé que, pour ces deux enfants, c'était le père et son fils qui lui avaient tous deux donné le sperme en question. Et elle ne connaissait pas le lien de parenté entre les deux donateurs qui l'avaient caché. La question qui se pose, c'est la consanguinité et des histoires d'inceste potentiel. Et qui dit consanguinité dit danger. Et le droit à la sécurité est protégé par les chartes, que ce soit la sécurité physique ou psychologique. Et les deux hommes ont plaidé de leur côté le droit à la reproduction. Le juge, dans sa décision écrite, a écrit qu'il n'est pas sûr que ça existe, le droit à la reproduction, mais il n'a pas nié non plus.»

Frédéric Bérard

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se questionner davantage sur l'existence potentielle de ce droit.

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