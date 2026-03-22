Réflexion d'équipe

Le député de Saint-Henri–Sainte-Anne et leader parlementaire pour Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard a déposé mercredi, à l’Assemblée nationale, une pétition, demandant à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux mineurs.

Cette initiative fait suite au décès, en janvier 2024, d'un adolescent de 15 ans, qui a eu des complications cardiaques après avoir consommé ce type de produit alors qu'il prenait certains médicaments pour le TDAH.

Le projet pousse Denis Lévesque et son équipe à se demander comment éduquer les adolescents sur les mauvaises habitudes pour la santé, comme les boissons énergisantes, la cigarette, la consommation excessive des réseaux sociaux.

Écoutez cette discussion entre Denis Lévesque, Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.