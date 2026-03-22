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Société
Une méthode pour les gens occupés

Qu'est-ce que la «food prep»?

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 08:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Qu'est-ce que la «food prep»?
Connaissez-vous la« food prep » ? Il s'agit d'un concept permettant aux gens occupés de préparer à l'avance les ingrédients d'un repas, pour qu'il soit prêt à être cuisiné. / New Africa / Adobe Stock

Connaissez-vous la« food prep » ? Il s'agit d'un concept permettant aux gens occupés de préparer à l'avance les ingrédients d'un repas pour que celui-ci soit prêt à être cuisiné.

Écoutez Jessika Langlois, autrice du livre Food prep : pour repas improvisés, en discuter dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Au moment de faire le repas, je décide ce que je veux manger et c'est frais fait à partir d'ingrédients congelés. On fait une cuisine d'assemblage, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide parce que j'ai une bonne étape de fait. Mais cette étape-là, je ne l'ai pas faite nécessairement en même en sacrifiant un dimanche ou un samedi. Je l'ai fait au fur et à mesure quand ça adonnait.»

Jessika Langlois

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