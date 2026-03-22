Une méthode pour les gens occupés

Connaissez-vous la« food prep » ? Il s'agit d'un concept permettant aux gens occupés de préparer à l'avance les ingrédients d'un repas pour que celui-ci soit prêt à être cuisiné.

Écoutez Jessika Langlois, autrice du livre Food prep : pour repas improvisés, en discuter dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.