Pascale Renaud-Hébert au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet de sa vie personnelle ou de l'actualité.

Cette semaine, c'est l'autrice et actrice Pascale Renaud-Hébert qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celle qui entreprend une réflexion sur le lien grand-parental avec la série à venir Suzanne, discuter d'enjeux qui la préoccupent, dimanche, au micro de Denis Lévesque.