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Arts et spectacles
Pascale Renaud-Hébert au segment J'en reviens pas

Coupe de 16.4 millions en itinérance à Montréal: «C'est un recul majeur»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 mars 2026 10:58

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Coupe de 16.4 millions en itinérance à Montréal: «C'est un recul majeur»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet de sa vie personnelle ou de l'actualité.

Cette semaine, c'est l'autrice et actrice Pascale Renaud-Hébert qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celle qui entreprend une réflexion sur le lien grand-parental avec la série à venir Suzanne, discuter d'enjeux qui la préoccupent, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Moi, j'en reviens pas de la décision du gouvernement fédéral de couper 16,4 millions en itinérance à Montréal. C'est énorme. D'après le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), environ 30 projets en itinérance risquent de ne pas être renouvelés le 1ᵉʳ avril prochain. Donc c'est moins de services et c'est plus de pression sur les quartiers et l'ensemble du réseau communautaire. C'est un recul majeur dans notre capacité collective de prévenir, d'accompagner et de soutenir les personnes en situation d'itinérance.»

Pascale Renaud-Hébert

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