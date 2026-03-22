Guerre en Iran

L'Iran semble plus résilient et combatif qu'anticipé au début du conflit au Moyen-Orient il y a trois semaines, estime le chroniqueur Christian Dufour.
Écoutez-le en discuter dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ça ne se déroule clairement pas comme les Américains le pensaient. Puis ce qu'on voit, c'est que la force militaire brute américaine, qui est énorme dans ce conflit-là, ça ne suffit pas. Parce que les gens en face, même s'ils sont décapités, même s'ils sont beaucoup plus faibles, ils ont des armes à eux, dont des drones, qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal.»