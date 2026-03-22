Chronique culturelle

Pour souligner l'arrivée du printemps, le chroniqueur Stéphane Leclair propose quelques chansons qui accompagnent bien cette transition saisonnière.
Écoutez ces suggestions musicales, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
Pour souligner l'arrivée du printemps, le chroniqueur Stéphane Leclair propose quelques chansons qui accompagnent bien cette transition saisonnière.
Écoutez ces suggestions musicales, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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