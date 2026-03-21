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Hockey
Les Canadiens affronteront les Islanders

Entre l'attaque et la défense: «On n'a pas trouvé le bon ballant»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 mars 2026 10:52

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Entre l'attaque et la défense: «On n'a pas trouvé le bon ballant»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal feront face aux Islanders de New York, samedi soir au Centre Bell, alors qu'une victoire s'impose pour le tricolore, qui veut éviter de perdre sa place en série. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour cette rencontre, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On a de la misère à comprendre où est la juste ligne entre continuer de produire de l'attaque, parce que là, l'attaque est anémique, et mieux jouer défensivement. On n'a pas trouvé le bon ballant.» 

Jean-François Baril

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