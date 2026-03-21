Les Canadiens affronteront les Islanders

Les Canadiens de Montréal feront face aux Islanders de New York, samedi soir au Centre Bell, alors qu'une victoire s'impose pour le tricolore, qui veut éviter de perdre sa place en série.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour cette rencontre, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On a de la misère à comprendre où est la juste ligne entre continuer de produire de l'attaque, parce que là, l'attaque est anémique, et mieux jouer défensivement. On n'a pas trouvé le bon ballant.»