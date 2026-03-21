Le Pentagone demande 200 milliards $

Le président américain Donald Trump serait en voie de réclamer au Congrès 200 milliards de dollars supplémentaires pour financer le Pentagone, qui en a fait la demande.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie brosser le portrait réel de la situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Quand il est question de dépenser de l'argent, la permission appartient au Congrès. Et jusqu'à maintenant, l'Iran, ce n’est pas tant la guerre des républicains que celle de Trump. Mais si les élus votent pour ce 200 milliards $, ça devient un peu leur guerre. Et les élections de mi-mandat s'en viennent, et on peut imaginer que les électeurs n’accepteraient pas ce vote sans débat, au moins du côté démocrate. Donc, de plus en plus, ces questions-là vont être mises à travers la matrice des élections de mi-mandat.»