Chronique politique

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté mercredi le budget 2026, le dernier du gouvernement de François Legault.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour aborder le sujet et brosser le portrait du gouvernement Legault, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On a présenté ce budget comme celui d'un gouvernement qui laissait la maison en ordre. Je pense qu'il faut rappeler que c'est pas vrai, et qu'il y a un gros déficit. Et les années Legault, je ne trouve pas que le bilan est extraordinaire. Le bilan n'est pas catastrophique, mais reste qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est une grande médiocrité. C'est un Québec qui n'est plus capable de faire de grandes choses.»