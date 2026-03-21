Funérailles vendredi à Notre-Dame-de-la-Défense

Les funérailles de Franco Nuovo, chroniqueur culturel et animateur, se tenaient vendredi à l’église Notre-Dame-de-la-Défense à Montréal.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, qui a assisté à l'évènement en hommage à celui qui était à la fois son ami et ancien collègue, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.