Funérailles vendredi à Notre-Dame-de-la-Défense

Les funérailles de Franco Nuovo, chroniqueur culturel et animateur, se tenaient vendredi à l’église Notre-Dame-de-la-Défense à Montréal.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, qui a assisté à l'évènement en hommage à celui qui était à la fois son ami et ancien collègue, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.
«C'était un passionné de la vie. On le dit souvent, mais dans son cas, c'était vrai. La voile, la moto, les voyages, les amitiés... Il y avait là plusieurs personnes avec qui il était ami depuis environ 60 ans.»