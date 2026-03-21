Contestation suite à une facture élevée

La chroniqueuse Ingrid Falaise est récemment sortie d'un rendez-vous chez le dentiste pour son fils avec une facture d'environ 950$, qu'elle s'est sentie contrainte de payer face à l'autorité des spécialistes.

Elle explique qu'en faisant quelques recherches, elle s'est aperçue que le rendez-vous aurait pu être couvert si elle avait choisi un autre type de traitement.

Écoutez Ingrid Falaise partager de cette expérience pour souligner l'effet du «biais d'autorité», samedi, au micro de Denis Lévesque.