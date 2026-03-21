Défense d'erreur sur l'âge de la victime

Le hockeyeur Noah Corson, qui a été reconnu coupable d'avoir participé à un viol collectif sur une jeune fille de 15 ans alors qu'il en avait 18, aura droit à un 2e procès.

Cette décision de la Cour d'appel a été prise alors que la défense d'erreur sur l'âge, mobilisé par le jeune homme qui affirme avoir pensé que la victime avait plus de 16 ans, n'a pas été analysée correctement par le juge.

Écoutez l'ex-juge Nicole Gibeault expliquer cette décision de la Cour d'appel, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.