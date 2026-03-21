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Société
Conditions météo

«Il faut bien s'habiller et arrêter de se faire peur» -Myriam Ségal

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 mars 2026 10:29

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il faut bien s'habiller et arrêter de se faire peur» -Myriam Ségal
De nombreuses personnes se serviraient des conditions météorologiques comme excuse pour ne pas marcher ou faires des activités à l'extérieur, selon Myriam Ségal. / Seventyfour / Adobe Stock

De nombreuses personnes se serviraient des conditions météorologiques comme excuse pour ne pas marcher ou faires des activités à l'extérieur, selon Myriam Ségal. 

Écoutez la chroniqueuse aborder le sujet, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«On est en train de capoter sur la météo. Il faut arrêter de se faire peur à tout bout de champ, puis de se dire ah ben je sortirai pas, il va mouiller, oh ben là je sortirai pas, il va faire du verglas, oh je sortirai pas, il va faire 36 humidex. Il faut bouger, il faut sortir, il faut continuer nos activités, puis il faut s'habiller tout simplement.»

Myriam Ségal

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