Chronique historique

Chaque semaine, l'historien Laurent Turcot raconte l'histoire ou décortique les racines d'un élément de l'actualité.
Alors que le printemps est officiellement arrivé, le chroniqueur en discute samedi, à l'émission Signé Lévesque.
Écoutez ses explications concernant l'arrivée de cette saison, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Historiquement, c'était une période de remise en marche. Parce qu'avant, l'hiver, c'était le moment où on avait une certaine forme de congé. Mais dès que le printemps arrive, on commence les travaux des champs jusqu'à la fin de l'automne. Donc, à l'époque, ce n'était pas du tout un temps de repos, au contraire, c'est un temps où on travaillait jour après jour.»