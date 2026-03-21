Chronique historique

Chaque semaine, l'historien Laurent Turcot raconte l'histoire ou décortique les racines d'un élément de l'actualité.

Alors que le printemps est officiellement arrivé, le chroniqueur en discute samedi, à l'émission Signé Lévesque.

Écoutez ses explications concernant l'arrivée de cette saison, samedi, au micro de Denis Lévesque.