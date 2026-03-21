Actualités françaises

Le célèbre chanteur français Patrick Bruel a récemment fait l'objet de plainte pour violences sexuelles.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque, de la situation de cette icône de la musique.
«Bon, il a la présomption d'innocence, et ce sont des plaintes et pas des accusations de la justice française pour l'instant. C'est juste que ça commence à faire beaucoup d'allégations, d'enquêtes et de témoignages journalistiques sur essentiellement le même sujet des violences sexuelles de la part de Patrick Bruel.»
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