Les petits détails qui ont fait la différence

Les Canadiens de Montréal ont été vaincus 3-1 par les Red Wings, à Detroit.
Écoutez le sommaire de Martin McGuire, les commentaires de Phillip Danault et de Zachary Bolduc ainsi que le point de presse de Martin St-Louis.
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