Guerres au Moyen-Orient

Le Mossad, service de renseignement extérieur d'Israël, s'est imposé comme l'un des plus puissants au monde grâce à une spécialisation extrême et des capacités technologiques de pointe.

Si Israël tient toujours aujourd'hui, malgré les multiples attaques à son encontre, c'est en majeure partie grâce à l'efficacité de ses services secrets.

Écoutez Thomas Juneau, spécialiste du Moyen-Orient, analyser les méthodes et les limites éthiques du renseignement israélien, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'expert souligne que si les succès opérationnels sont indéniables — comme l'explosion des téléavertisseurs ou le piratage des téléphones de certains gardes du corps — ils soulèvent d'importantes questions morales et stratégiques.