Défaite 3-1 du CH contre les Red Wings

La marge d’erreur était mince jeudi soir pour les Canadiens de Montréal face aux Red Wings de Detroit.

Malgré une avance d'un but en troisième période grâce à Juraj Slafkovsky, deux erreurs mentales ont coulé le Tricolore.

Alex Newhook a d'abord perdu une rondelle cruciale, provoquant la colère de Martin St-Louis, avant que Mike Matheson ne trébuche au pire moment, offrant la victoire aux visiteurs.

Ce revers fait mal au classement alors que la course aux séries se resserre.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.

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