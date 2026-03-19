95% des auditeurs de La commission le pensent

Avez-vous l'impression que les élus ignorent vos préoccupations?
Selon un sondage maison et non scientifique, 95% des auditeurs de La commission, estiment que c'est le cas.
Écoutez les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, débattre de la question, jeudi.
«À Québec, un auditeur nous écrivait à la suite du dépôt du budget : « Écoute, je viens de rouler dans un nid-de-poule et ça m'a coûté 2 500 $. J'ai dû consulter au privé, ce qui m'a coûté 750 $. De plus, ça me coûte 500 $ par mois parce que je n'ai pas accès à une garderie à contribution réduite.»
«Est-ce que tu les connais, tous ces coûts-là, toi ? Est-ce que t'as fait une analyse ? Tu regardes ça et tu te dis : "Ça, c'est bon ; ça, ce n'est pas bon." Non, tu ne l'as pas faite, cette analyse-là. Tu te fies sur des scandales, comme celui de la SAAQ, pour dire que tant qu'il y aura des scandales de la sorte, c'est la preuve que tout est pourri. Mais tout n'est pas pourri.»