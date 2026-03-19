Des projections de croissance irréalistes?

Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots à l'endroit du dernier budget présenté par le ministre des Finances, Eric Girard.

Selon le chroniqueur, derrière les chiffres présentés se cache une réalité économique beaucoup plus sombre et «tordue» par une communication politique efficace, mais trompeuse.

Bien qu’il reconnaisse certaines bons coups du gouvernement, comme l’investissement historique dans les places en CPE, il estime que l’exercice manque cruellement de clairvoyance.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez sur le budget du Québec, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.