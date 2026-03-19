Une histoire digne d'un scénario de film, mais aux conséquences bien réelles et inquiétantes, bouleverse de nombreuses familles.

Philippe Normand et Dominik Seelos, deux donneurs de sperme «artisanaux» recrutés via les réseaux sociaux, auraient engendré à eux seuls plus de 600 enfants.

Cette prolifération soulève des risques majeurs de consanguinité et d'inceste accidentel dans la population.

Une mère de quatre enfants conçus par ces donneurs, Laurie (nom fictif), a obtenu une injonction interlocutoire pour forcer les deux hommes à cesser immédiatement leurs activités.

Malgré cette décision judiciaire, les donneurs évoquent une «œuvre altruiste» et menacent de poursuivre leurs services à l'extérieur de la province.

Écoutez Laurie (nom fictif) demanderesse, mère de 4 enfants conçus avec les dons de sperme des deux hommes concernés et Marie-Christine Bergeron, cheffe d’antenne à Noovo, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.