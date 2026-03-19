Soins de fin de vie

Selon une étude de l'Institut C.D. Howe, les soins de santé lors des 30 derniers jours de vie coûtent deux fois plus cher au Canada que dans d'autres pays développés comme les Pays-Bas ou l'Angleterre.

Le chroniqueur Luc Ferrandez souligne que cette explosion des coûts n'est pas liée à l'aide médicale à mourir, mais plutôt à un manque flagrant d'accès à des soins palliatifs efficaces, forçant les patients vers des unités hospitalières spécialisées et coûteuses.

Écoutez son analyse et ses solutions pour freiner la croissance des coûts en santé, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.