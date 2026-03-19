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Société
Québec ferme-t-il les yeux?

Fraude antipollution: un seul camion modifié en vaut 34 sur nos routes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 08:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fraude antipollution: un seul camion modifié en vaut 34 sur nos routes
Contrairement à l’Ontario et aux États-Unis, où des contrôles informatiques et des amendes existent, le Québec n’a ni réglementation ni moyens techniques pour détecter ces fraudes, aggravant la pollution et les risques de santé publique. / lesterman/ Adobe Stock

Le journaliste Thomas Gerbet dévoile une fraude massive et inquiétante au Québec: de nombreux propriétaires de camions diesel désactivent illégalement leurs systèmes antipollution.

Pour environ 5000 $, ces derniers font reprogrammer l'ordinateur de bord pour éviter des pannes coûteuses et des pertes de puissance, transformant leur véhicule en véritable usine à pollution.

Selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, un seul camion ainsi modifié pollue autant que 34 camions conformes. 

Écoutez Thomas Gerbet, journaliste d’enquête à Radio-Canada, expliquer le tout au micro de Patrick Lagacé jeudi matin. 

«En Ontario, ils se sont adaptés à la fraude, mais au Québec, rien. La réglementation ne permet même pas aux contrôleurs routiers d'aller vérifier l'ordinateur de bord.»

Thomas Gerbet

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