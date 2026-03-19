Québec ferme-t-il les yeux?

Le journaliste Thomas Gerbet dévoile une fraude massive et inquiétante au Québec: de nombreux propriétaires de camions diesel désactivent illégalement leurs systèmes antipollution.

Pour environ 5000 $, ces derniers font reprogrammer l'ordinateur de bord pour éviter des pannes coûteuses et des pertes de puissance, transformant leur véhicule en véritable usine à pollution.

Selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, un seul camion ainsi modifié pollue autant que 34 camions conformes.

Écoutez Thomas Gerbet, journaliste d’enquête à Radio-Canada, expliquer le tout au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.