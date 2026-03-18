De l'effondrement à la domination

Un sondage Echo Research montre un écart historique de 45 points en 15 mois entre les libéraux et les conservateurs.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Il explique que Mark Carney, ancien gouverneur de Banque centrale, est perçu comme un gestionnaire de crise rassurant dans un contexte d’anxiété économique et de tensions avec Washington.

Pierre Poilievre, de son côté, souffre d’un problème de personnalité et d’un positionnement trop à droite.