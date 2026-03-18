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Politique fédérale
De l'effondrement à la domination

Sondages: un écart historique de 45 points pour les libéraux en 15 mois

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mars 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Sondages: un écart historique de 45 points pour les libéraux en 15 mois
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Un sondage Echo Research montre un écart historique de 45 points en 15 mois entre les libéraux et les conservateurs.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Il explique que Mark Carney, ancien gouverneur de Banque centrale, est perçu comme un gestionnaire de crise rassurant dans un contexte d’anxiété économique et de tensions avec Washington.

Pierre Poilievre, de son côté, souffre d’un problème de personnalité et d’un positionnement trop à droite.

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