Gain de 3-2 en prolongation

On avait parlé d'un match crucial pour la course aux séries éliminatoires et le dénouement a été à la hauteur. Le 40e but de la saison de Cole Caufield a tranché le débat et permis aux Canadiens de Montréal de l'emporter 3-2, mardi, contre les Bruins de Boston.
Caufield a fait mouche en faisait dévier un tir à l'embouchure du filet après 4:38 de jeu en prolongation.
Un superbe jeu défensif de Lane Hutson - auteur de la passe décisive - et un arrêt de Jakub Dobes lors d'une échappée ont pavé la voie à ce triomphe pour le Tricolore (38-20-10, 84 points).
Caufield devient le premier joueur des Canadiens à atteindre le plateau des 40 buts depuis 32 ans, soit depuis Vincent Damphousse lors de la saison 1993-1994.
Outre Caufield (40e), Nick Suzuki (24e) et Josh Anderson (13e), qui a disputé un fort match, ont complété la marque. Suzuki et Caufield ont ajouté des mentions d'aide. Hutson a récolté deux passes.
Brendan Gallagher, à son 900e match dans la LNH, a obtenu une mention d'aide sur le but d'Anderson. Dobes a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui.
Pavel Zacha (21e, 22e) a inscrit un doublé pour les Bruins (37-23-8, 81 points) qui sont désormais trois points derrière le Tricolore au classement. Jeremy Swayman a fait face à 31 rondelles.
Les Canadiens seront à Detroit, jeudi, afin d'y affronter les Red Wings.
À quatre contre cinq
Il n'y a que 25 d'écoulées quand Alexandre Carrier écope d'une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé à l'endroit de Tanner Jeannot. Pas idéal pour commencer une rencontre.
C'est néanmoins Josh Anderson qui a droit à une excellente chance de marquer lors d'une échappée. Mais comme c'est presque toujours le cas avec lui, le gardien adverse, ici, Jeremy Swayman, fait l'arrêt.
La première punition se termine quand Pavel Zacha fait mouche à 2:21 et Jakub Dobes empêche les Bruins d'ajouter à la marque par la suite.
Durant une pause, l'annonceur Michel Lacroix souligne le 900e match dans la LNH de Brendan Gallagher. Grosse réaction des spectateurs et des «Gally!» «Gally!» se font entendre.
Les Canadiens ripostent à 10:31 quand Cole Caufield amorce un jeu à la ligne bleue des Bruins, remet à Juraj Slafkovsky qui rejoint Nick Suzuki près du filet des Bruins qui complète à l'aide d'une belle feinte du revers.
Les Canadiens ont droit à un jeu de puissance en fin d'engagement, mais ils n'arrivent pas à concrétiser avant le son de la sirène.
Ni lors des 53 secondes restantes en début de deuxième période.
En revanche, les Bruins reprennent les devants à 5:29, lorsque Pavel Zacha fait dévier une rondelle devant le filet de Dobes. Son deuxième but du match.
Anderson, au terme d'une présence acharnée, prend sa revanche à 13:13 en faisant dévier un tir de la pointe de Lane Hutson. Brendan Gallagher obtient une mention d'aide sur le jeu.
En dépit de 13 tirs au total, personne n'arrive à rompre l'égalité au troisième tiers et les deux formations assurent au moins un point au classement.