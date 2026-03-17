Gain de 3-2 en prolongation

On avait parlé d'un match crucial pour la course aux séries éliminatoires et le dénouement a été à la hauteur. Le 40e but de la saison de Cole Caufield a tranché le débat et permis aux Canadiens de Montréal de l'emporter 3-2, mardi, contre les Bruins de Boston.

Caufield a fait mouche en faisait dévier un tir à l'embouchure du filet après 4:38 de jeu en prolongation.

Un superbe jeu défensif de Lane Hutson - auteur de la passe décisive - et un arrêt de Jakub Dobes lors d'une échappée ont pavé la voie à ce triomphe pour le Tricolore (38-20-10, 84 points).

Caufield devient le premier joueur des Canadiens à atteindre le plateau des 40 buts depuis 32 ans, soit depuis Vincent Damphousse lors de la saison 1993-1994.