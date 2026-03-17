Dernier marqueur de 40 buts, en 1994

Écoutez le sommaire du match Canadiens-Bruins avec Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les sujets discutés avec l'entraîneur:
- Le plateau des 40 buts atteint par Cole Caufield;
- L'évolution de Caufield vue par Martin St-Louis;
- Le jeu défensif de Hutson, l'arrêt crucial de Jakub Dobes
- «La meilleure version de nous-mêmes»
- La longévité de Brendan Gallagher: «La manière dont il joue, ce n'est pas facile de se rendre à 900 matchs.»
- Comment fait-on pour réussir 40 buts en une saison?
- Martin St-Louis avait 18 ans quand Vincent Damphousse a inscrit 40 buts en 1994;
- Le succès des jeunes dans une ligue de jeunes.