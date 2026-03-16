Affaire Maria Cordova

On fait le suivi du dossier de Maria Cordova, une jeune mère mexicaine de 28 ans qui fait face à l’expulsion après que sa demande d’asile ait été rejetée.

Son conjoint a déjà obtenu le statut de réfugié au Canada en 2024 et leur petite fille de 20 mois est canadienne.

Un juge a rejeté la demande samedi dernier… Maria Cordova était à l’aéroport en attente de quitter en fin d'après-midi.

Écoutez Me Marie-Odile Marcotte, avocate spécialisée en immigration, au micro de Philippe Cantin.

La Cour fédérale a jugé que la séparation familiale ne constituait pas un préjudice irréparable, mais grâce à l’intervention à la dernière minute de la ministre fédérale de l’Immigration, Lena Diab, l'expulsion a été annulée.