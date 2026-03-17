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Hockey
Le défi des séries

Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 13:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
Martin McGuire / Cogeco Média

Le Canadien de Montréal traverse une période charnière alors que la course aux séries s'intensifie.

La troupe de Martin St-Louis se retrouve talonnée par Boston et Détroit au classement. 

Face aux redoutables Bruins, un changement de mentalité est attendu : les joueurs ont promis plus de robustesse et de physique pour contrer l'adversaire et rassurer des partisans déjà fébriles.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco média, mardi à l'émission La commission

Jakub Dobes sera devant le filet mardi soir face aux Bruins de Boston. 

«Ce soir, c’est pas juste un cliché, c’est un vrai test [...] Ils se font littéralement assaillir de chaque côté.»

Martin McGuire

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