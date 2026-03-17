Le défi des séries

Le Canadien de Montréal traverse une période charnière alors que la course aux séries s'intensifie.

La troupe de Martin St-Louis se retrouve talonnée par Boston et Détroit au classement.

Face aux redoutables Bruins, un changement de mentalité est attendu : les joueurs ont promis plus de robustesse et de physique pour contrer l'adversaire et rassurer des partisans déjà fébriles.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco média, mardi à l'émission La commission.

Jakub Dobes sera devant le filet mardi soir face aux Bruins de Boston.