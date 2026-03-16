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Politique internationale
La commission

La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour

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Entendu dans

La commission

le 16 mars 2026 14:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La présence américaine en Iran grimpe à 1 milliard de dollars par jour
La commission / Cogeco Média

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez parler de quelques nouvelles en rafales, lundi, à l'émission La commission.

Ils discutent notamment de la facture de la présence américaine en Iran, qui grimpe à 1 milliard de dollars par jour, alors que les alliés de l'OTAN hésitent à s'impliquer dans le détroit d'Ormuz.

Ils soulignent également que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demande à Ottawa de modifier le Code criminel pour légaliser le gaz poivré pour les citoyens.

«Le gaz poivré, c’est une arme. Ça t'immobilise parce que tu penses que tu vas mourir, tu n'arrives plus à respirer et tes yeux brûlent tellement que tu te dis que tu ne reverras plus jamais de ta vie.»

Luc Ferrandez

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