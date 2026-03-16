Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez parler de quelques nouvelles en rafales, lundi, à l'émission La commission.
Ils discutent notamment de la facture de la présence américaine en Iran, qui grimpe à 1 milliard de dollars par jour, alors que les alliés de l'OTAN hésitent à s'impliquer dans le détroit d'Ormuz.
Ils soulignent également que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demande à Ottawa de modifier le Code criminel pour légaliser le gaz poivré pour les citoyens.
«Le gaz poivré, c’est une arme. Ça t'immobilise parce que tu penses que tu vas mourir, tu n'arrives plus à respirer et tes yeux brûlent tellement que tu te dis que tu ne reverras plus jamais de ta vie.»