Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez parler de quelques nouvelles en rafales, lundi, à l'émission La commission.

Ils discutent notamment de la facture de la présence américaine en Iran, qui grimpe à 1 milliard de dollars par jour, alors que les alliés de l'OTAN hésitent à s'impliquer dans le détroit d'Ormuz.

Ils soulignent également que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demande à Ottawa de modifier le Code criminel pour légaliser le gaz poivré pour les citoyens.