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Politique internationale
Conflit au Moyen-Orient

Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?

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Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 13:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Joseph Kent - Alors directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, témoigne devant la commission de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants des États-Unis, le 11 décembre 2025. / The associated press

La tension monte au Moyen-Orient alors que Joseph Kent, chef du contre-terrorisme américain, démissionne avec fracas pour protester contre la guerre en Iran. 

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, nous expliquer l'impact de ce geste, mardi à La Commission.

Il souligne notamment que ce geste n'aura que de faibles impacts sur ce conflit qui se poursuit au Moyen-Orient.

«Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran continuent[...]de manière pas mal intense et elles font très mal à l'Iran.»

Thomas Juneau - professeur à Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient

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