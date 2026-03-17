Conflit au Moyen-Orient

La tension monte au Moyen-Orient alors que Joseph Kent, chef du contre-terrorisme américain, démissionne avec fracas pour protester contre la guerre en Iran.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, nous expliquer l'impact de ce geste, mardi à La Commission.

Il souligne notamment que ce geste n'aura que de faibles impacts sur ce conflit qui se poursuit au Moyen-Orient.