Juste pour rire annule sa décision de le signer

L'entreprise Juste pour rire est revenue vendredi sur sa décision de signer une entente avec l'humoriste Julien Lacroix, face au mécontentement populaire soulevé par cette nouvelle.

Cette réaction du public est liée aux témoignages de femmes qui avaient affirmé il y a plusieurs années avoir été agressés sexuellement par l'artiste, même si aucune accusation formelle n'a été portée contre lui.

Écoutez Janie Duquette, gérante et productrice de musique, en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.