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Arts et spectacles
Juste pour rire annule sa décision de le signer

Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 09:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
L'entreprise Juste pour rire est revenue vendredi sur sa décision de signer une entente avec l'humoriste Julien Lacroix, face au mécontentement populaire soulevé par cette nouvelle. / Graham Hughes / La Presse canadienne

L'entreprise Juste pour rire est revenue vendredi sur sa décision de signer une entente avec l'humoriste Julien Lacroix, face au mécontentement populaire soulevé par cette nouvelle.

Cette réaction du public est liée aux témoignages de femmes qui avaient affirmé il y a plusieurs années avoir été agressés sexuellement par l'artiste, même si aucune accusation formelle n'a été portée contre lui.

Écoutez Janie Duquette, gérante et productrice de musique, en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Je me suis demandé ce qui explique ce tsunami hier. Pourquoi, Julien Lacroix, les gens s'opposent à son retour à ce point là, alors que d'autres artistes y sont parvenus? Mais on est dans un enjeu de perception. Je pense que le public fait un lien avec Gilbert Rozon. Donc, c'est un milieu qui était piloté par quelqu'un qui vient d'avoir un énorme procès. Alors, le lien se fait dans la tête du public.»

Janie Duquette

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