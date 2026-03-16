Intimidation grave contre un arbitre de 15 ans

Deux incidents de violence et d’intimidation contre des arbitres se sont déroulés en fin de semaine.

Premièrement, un arbitre a été violemment poussé au sol par un parent mécontent après un match junior à Lac-Etchemin, avant d'être transporté à l'hôpital pour une blessure à l'épaule. Le parent a été arrêté par la Sûreté du Québec et libéré sous promesse de comparaître.

Ensuite, lors d'un match pee-wee à Thetford Mines, un jeune de 15 ans a été insulté par un entraîneur expulsé et par des parents qui s'en seraient pris physiquement à de jeunes joueurs. Cette histoire a nécessité une intervention policière.

Écoutez Andrée-Anne Cantin, mère du jeune arbitre de 15 ans, résumer la situation vécue par son fils, lundi, au micro de Philippe Cantin.