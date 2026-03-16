Intimidation grave contre un arbitre de 15 ans

Deux incidents de violence et d’intimidation contre des arbitres se sont déroulés en fin de semaine.
Premièrement, un arbitre a été violemment poussé au sol par un parent mécontent après un match junior à Lac-Etchemin, avant d'être transporté à l'hôpital pour une blessure à l'épaule. Le parent a été arrêté par la Sûreté du Québec et libéré sous promesse de comparaître.
Ensuite, lors d'un match pee-wee à Thetford Mines, un jeune de 15 ans a été insulté par un entraîneur expulsé et par des parents qui s'en seraient pris physiquement à de jeunes joueurs. Cette histoire a nécessité une intervention policière.
Écoutez Andrée-Anne Cantin, mère du jeune arbitre de 15 ans, résumer la situation vécue par son fils, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Il faut le dire, ça s'est terminé quand même avec les policiers pour assurer la protection de mon garçon à la fin du match. Ce n’est quand même pas banal, des adultes qui s'en prennent à un garçon de 15 ans qui va juste faire son travail. Je suis contente qu'on le dénonce pour dire que ce n’est pas normal.»
Écoutez ensuite Myra Gravel-Crevier, psychologue, copropriétaire de la clinique d’anxiété de Laval, intervenir ensuite pour expliquer ce phénomène de violence toujours présent contre les arbitres.