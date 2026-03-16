Carney au sommet dans les sondages après un an

Un an après son élection en qualité de premier ministre, Mark Carney caracole en tête des sondages nationaux.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets abordés :
- Les libéraux dominent au Canada Atlantique, au Québec, et en Ontario;
- Les libéraux (40%) et les conservateurs (41%) sont à égalité statistique en Alberta...;
- Le gouvernement fédéral annonce une production additionnelle de 140 000 barils de pétrole par jour, assouplissant les règles environnementales pour attirer les promoteurs pétroliers.