La capitale de l'Iran ciblée

La capitale de l'Iran, Téhéran, subit d'intenses bombardements de la part des forces israéliennes et américaines, plongeant la population dans une détresse profonde.

Écoutez le reporter franco-iranien Siavosh Ghazi faire le point en direct de la métropole, lundi, au Québec maintenant.

Le journaliste rapporte des scènes de dévastation dans plusieurs quartiers, notamment près de l'aéroport de Mehrabad et de la place Enqelab, où des zones résidentielles et civiles sont de plus en plus ciblées.

Les dégâts matériels sont considérables, avec plus de 62 000 habitations ou commerces endommagés depuis le début du conflit, forçant des milliers de citoyens à fuir vers les campagnes ou le nord du pays.