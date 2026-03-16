Jeune mère mexicaine face à l'expulsion

Maria Cordova, une jeune mère mexicaine de 28 ans, fait face à l’expulsion après que sa demande d’asile ait été rejetée. Pourtant, son conjoint a le statut de réfugié depuis 2024 et leur petite fille de 20 mois est canadienne.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter lundi au micro de Philippe Cantin, alors que la jeune mère doit, si rien ne change, quitter le Canada lundi soir.