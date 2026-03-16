Jeune mère mexicaine face à l'expulsion

Maria Cordova, une jeune mère mexicaine de 28 ans, fait face à l’expulsion après que sa demande d’asile ait été rejetée. Pourtant, son conjoint a le statut de réfugié depuis 2024 et leur petite fille de 20 mois est canadienne.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau en discuter lundi au micro de Philippe Cantin, alors que la jeune mère doit, si rien ne change, quitter le Canada lundi soir.
«Je me suis interrogée sur ce que vaut la citoyenneté canadienne, comme la petite fille est citoyenne canadienne. Et puis, je me suis demandé si on ne pouvait pas introduire dans la loi une disposition qui empêche la séparation des familles. Parce que ça, c'est un cas parmi d'autres. On a des tribunaux qui n'hésitent pas à séparer puis à expulser des familles qui souhaitent juste le bonheur de leurs jeunes enfants.»