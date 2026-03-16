Le Québec maintenant

Le président américain Donald Trump a livré une conférence de presse décousue lundi, alors qu'il devait prendre la parole au sujet du Kennedy Center, dont il a remplacé le grand patron vendredi.
C'est ce qu'explique Valérie Beaudoin, lundi, au micro de Philippe Cantin.
Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine réagir à cette allocution du président.
«Ça a été dans tous les sens, sur l'Iran, sur la Maison-Blanche. Il a même dit qu'il avait prévenu Bill Clinton de l'attaque de Ben Laden sur le World Trade Center. Là, ce n’est pas la première fois qu'il dit ça. Mais donc il est revenu sur de vieilles histoires, comme l'élection qu'il répète encore avoir gagnée en 2020.»