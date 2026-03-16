Le Québec maintenant

Le président américain Donald Trump a livré une conférence de presse décousue lundi, alors qu'il devait prendre la parole au sujet du Kennedy Center, dont il a remplacé le grand patron vendredi.

C'est ce qu'explique Valérie Beaudoin, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine réagir à cette allocution du président.