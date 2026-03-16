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Justice et faits divers
8 février 2023

Drame dans une garderie de Laval: Ny St-Amand déclaré «accusé à haut risque»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 mars 2026 15:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Drame dans une garderie de Laval: Ny St-Amand déclaré «accusé à haut risque»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

L’homme, qui a tué deux enfants et qui en a blessé plusieurs autres en fonçant dans une garderie de Laval avec un autobus le 8 février 2023, a été déclaré «accusé à haut risque».

Il s’agit de l’ultime décision judiciaire visant Pierre Ny St-Amand, qui avait été déclaré non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux.

La décision fait en sorte qu'il sera détenu à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel, que ses sorties seront extrêmement limitées et qu’il sera très difficile pour lui d’obtenir une libération conditionnelle un jour.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelles à ce sujet lundi après-midi au Québec maintenant.

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