L’homme, qui a tué deux enfants et qui en a blessé plusieurs autres en fonçant dans une garderie de Laval avec un autobus le 8 février 2023, a été déclaré «accusé à haut risque».

Il s’agit de l’ultime décision judiciaire visant Pierre Ny St-Amand, qui avait été déclaré non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux.

La décision fait en sorte qu'il sera détenu à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel, que ses sorties seront extrêmement limitées et qu’il sera très difficile pour lui d’obtenir une libération conditionnelle un jour.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelles à ce sujet lundi après-midi au Québec maintenant.