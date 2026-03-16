 Aller au contenu
Politique internationale
Envolée des prix du baril

Prix du pétrole: «Une nouvelle preuve de la stupidité des Américains sous Trump»

par 98.5

0:00
19:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Prix du pétrole: «Une nouvelle preuve de la stupidité des Américains sous Trump»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde les conséquences mondiales de l'offensive d'Israël et des États-Unis contre l'Iran.

Il souligne que cette décision de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou, loin de se limiter à un conflit régional, paralyse actuellement le détroit d'Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale de pétrole.

L'animateur critique vivement l'imprévisibilité et le manque de planification de l'administration Trump, qui affirme que les États-Unis ne seront pas affectés grâce à leur indépendance énergétique.

Patrick Lagacé rappelle que l'économie mondiale est une suite de dominos et que l'envolée des prix du baril, qui frôle déjà les 110$, finira par frapper durement le portefeuille des Nord-Américains, notamment à la pompe.

«C’est encore une fois une preuve, si on avait besoin d’une autre preuve, de la stupidité des Américains sous Trump. [...] Quand l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Nord ont de la misère à avoir du pétrole, ça va affecter leurs économies [...] et ça va finir par nous toucher, nous aussi, en Amérique du Nord.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Moyens de pression chez les médecins spécialistes;
  • Pénurie en imagerie médicale: les listes d'attente pour une résonance magnétique (IRM) s'allongent;
  • Frappes au Liban: l'armée israélienne poursuit ses opérations ciblées et ses bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth contre le Hezbollah;
  • Élections en France: percée notable des partis d'extrême droite et de gauche radicale;
  • Projet pilote controversé consistant à retirer toutes les poubelles du parc La Fontaine;
  • Nids-de-poule à Montréal: le bitume froid ou tiède paralyse les contrats de colmatage;
  • Un restaurateur de l'Est de Montréal dénonce l'abolition du PEQ;
  • Le profil criminel du suspect Xavier Gellatly soulève des questions sur l'évaluation de la dangerosité et de la réadaptation des récidivistes violents;
  • Un court-métrage d'animation montréalais a remporté les honneurs lors de la 98e cérémonie des Oscars.

Vous aimerez aussi

Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
La commission
Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
0:00
3:58
Le nouveau guide suprême iranien a un patrimoine évalué à 100 milliards d’euros
La commission
Le nouveau guide suprême iranien a un patrimoine évalué à 100 milliards d’euros
0:00
4:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes
Rattrapage
«Naturellement»: son quatrième one-man-show
André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes
Défense de l'Arctique: «Ça ne marchera pas pantoute» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Nouvelles dépenses militaires du Canada
Défense de l'Arctique: «Ça ne marchera pas pantoute» -Luc Ferrandez
Projet pilote au parc La Fontaine: «De la pensée magique» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Retirer les poubelles
Projet pilote au parc La Fontaine: «De la pensée magique» -Luc Ferrandez
Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé
Rattrapage
Il fustige les agences de hockey
Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé
Un arbitre a été blessé par un parent à l’aréna de Lac-Etchemin
Rattrapage
Un père a dû être maîtrisé par les policiers
Un arbitre a été blessé par un parent à l’aréna de Lac-Etchemin
Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision
Rattrapage
Propagande sur les réseaux sociaux
Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision
Iran: «Une guerre économique pour épuiser les Américains et les Israéliens»
Rattrapage
Moyen-Orient
Iran: «Une guerre économique pour épuiser les Américains et les Israéliens»
Le parc Lafontaine sans poubelles: pari audacieux ou futur dépotoir?
Rattrapage
Projet pilote de la Ville de Montréal
Le parc Lafontaine sans poubelles: pari audacieux ou futur dépotoir?
Production pétrolière: pourquoi le Canada ne produit-il pas plus?
Rattrapage
Dans un contexte volatil
Production pétrolière: pourquoi le Canada ne produit-il pas plus?
Cocktail météo: de la pluie au verglas à la neige pour Montréal
Rattrapage
D'ici mardi
Cocktail météo: de la pluie au verglas à la neige pour Montréal
Sans filet face à la maladie: le cri du cœur de Joanie Rainville
Rattrapage
Vidéo
Atteinte d'un cancer très rare
Sans filet face à la maladie: le cri du cœur de Joanie Rainville
Regarder7:49Patrick Lagacé
Bras de fer: les médecins spécialistes entament des moyens de pression
Rattrapage
Un système dysfonctionnel
Bras de fer: les médecins spécialistes entament des moyens de pression
Le prix de l'essence explose: «C'est un trou dans le budget»
Rattrapage
En forte hausse avec le conflit au Moyen-Orient
Le prix de l'essence explose: «C'est un trou dans le budget»
QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis
Rattrapage
Malgré un appui d'Investissement Québec
QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis
Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?
Rattrapage
Une approche plus humaine et éclatée
Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?