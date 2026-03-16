À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde les conséquences mondiales de l'offensive d'Israël et des États-Unis contre l'Iran.
Il souligne que cette décision de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou, loin de se limiter à un conflit régional, paralyse actuellement le détroit d'Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale de pétrole.
L'animateur critique vivement l'imprévisibilité et le manque de planification de l'administration Trump, qui affirme que les États-Unis ne seront pas affectés grâce à leur indépendance énergétique.
Patrick Lagacé rappelle que l'économie mondiale est une suite de dominos et que l'envolée des prix du baril, qui frôle déjà les 110$, finira par frapper durement le portefeuille des Nord-Américains, notamment à la pompe.
«C’est encore une fois une preuve, si on avait besoin d’une autre preuve, de la stupidité des Américains sous Trump. [...] Quand l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Nord ont de la misère à avoir du pétrole, ça va affecter leurs économies [...] et ça va finir par nous toucher, nous aussi, en Amérique du Nord.»
Autres sujets traités:
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