À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde les conséquences mondiales de l'offensive d'Israël et des États-Unis contre l'Iran.

Il souligne que cette décision de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou, loin de se limiter à un conflit régional, paralyse actuellement le détroit d'Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale de pétrole.

L'animateur critique vivement l'imprévisibilité et le manque de planification de l'administration Trump, qui affirme que les États-Unis ne seront pas affectés grâce à leur indépendance énergétique.

Patrick Lagacé rappelle que l'économie mondiale est une suite de dominos et que l'envolée des prix du baril, qui frôle déjà les 110$, finira par frapper durement le portefeuille des Nord-Américains, notamment à la pompe.