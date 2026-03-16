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Justice et faits divers
Après avoir plaidé coupable

Michaël Michaud: 12 ans de prison pour des crimes sexuels sur six enfants

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Michaël Michaud: 12 ans de prison pour des crimes sexuels sur six enfants
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Courtoisie: SPVM

Michaël Michaud, un homme de 42 ans, a été condamné vendredi à 12 ans de pénitencier après avoir plaidé coupable à neuf chefs d'accusation de crimes sexuels commis sur six enfants.

Entre 2011 et 2023, l’homme a utilisé divers stratagèmes, comme cibler des mères monoparentales sur les réseaux sociaux ou offrir de garder les enfants de collègues et de voisins, pour gagner la confiance des parents et abuser de jeunes garçons âgés de 5 à 11 ans.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que la sentence de 12 ans soit considérée comme substantielle par rapport à d'autres cas similaires, les séquelles psychologiques pour les victimes et leurs familles demeurent immenses.

Une mère a d'ailleurs témoigné de la difficulté d'obtenir du soutien psychologique pour les parents, déplorant que le système offre de l'aide à l'agresseur incarcéré, mais laisse parfois les familles des victimes à elles-mêmes.

«Si mon fils n’avait jamais vécu ça, il serait resté le même petit gars d’avant tout ça, le petit gars enjoué avec une grosse confiance en lui. Je l’ai vu s’éteindre du jour au lendemain, puis il n’est jamais revenu.»

La mère d'une des victimes

Autre sujet traité:

  • Manifestation contre la brutalité policière à Longueuil.

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