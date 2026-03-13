Une pétition a été mise en ligne

Un Gatinois s'est allié avec le député du Bloc Québécois Xavier Barsalou-Duval pour lancer une pétition sur l'intensité trop élevée des phares DEL des voitures selon eux.

L'élu en question estime que c'est une quesiton de sécurité publique et que des moyens technologiques permettent d'atténuer la force des lumières DEL.

Plusieurs automobilistes confondent même les DEL aux «hautes», selon M. Barsalou-Duval.

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères