La police a procédé à huit arrestations

Huit mineurs entre 13 et 15 ans ont été arrêtés à Repentigny en lien avec des violences faites au personnel de leur école secondaire.

Harcèlement, intimidation et voies de fait pourraient être des accusations portées contre ces jeunes, indique le directeur adjoint à la police de Repentigny, Steve Toupin.

Ils sont dans l'interdiction de fréquenter certains secteurs et personnes impliquées dans cette affaire.

Écoutez Steve Toupin, directeur adjoint à la police de Repentigny, aborder le sujet, à La commission.