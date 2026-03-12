Les pièces du casse-tête dans l'affaire de l'homme retrouvé mort jeudi matin dans un dépanneur près du métro Laurier doivent être rassemblées.

Un individu a été arrêté en plein milieu du complexe Desjardins «avec du sang sur lui» et pour le moment considéré comme un homme «d'intérêt», sans que des accusations ne soient encore portées.

Plusieurs scènes (quatre) sont scrutées à la loupe par la police.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse aux affaires judiciaires à l’émission Lagacé le matin, refaire le fil des événements au micro de Philippe Cantin.