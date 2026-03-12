La tempête de verglas moins pire que prévu

Le Québec a évité le pire avec la tempête de verglas, mais 187 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin, principalement en Montérégie et à Montréal.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la situation, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Il souligne la proactivité des villes et le travail acharné des équipes d'Hydro-Québec et des cols bleus.

Il revient également sur les ratés du REM, dont le service a été paralysé par l'accumulation de glace sur les caténaires, illustrant les limites techniques du réseau face aux intempéries extrêmes.

À l'international, l'actualité est marquée par la poursuite de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que par les frappes israéliennes au Liban.