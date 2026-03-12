La tempête de verglas moins pire que prévu

Le Québec a évité le pire avec la tempête de verglas, mais 187 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin, principalement en Montérégie et à Montréal.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la situation, dans son tour d'horizon de l'actualité.
Il souligne la proactivité des villes et le travail acharné des équipes d'Hydro-Québec et des cols bleus.
Il revient également sur les ratés du REM, dont le service a été paralysé par l'accumulation de glace sur les caténaires, illustrant les limites techniques du réseau face aux intempéries extrêmes.
À l'international, l'actualité est marquée par la poursuite de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que par les frappes israéliennes au Liban.
Autres sujets abordés
- Le prix du baril de pétrole frôle les 100 $;
- La SCHL prévoit un ralentissement des mises en chantier de condos d'ici 2027;
- Un homme de 55 ans de Maskinongé fait face à 12 accusations pour des sévices graves infligés aux enfants de sa conjointe;
- Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a déposé son rapport sur la mort de Nourane Rezaï, un jeune de 15 ans non armé abattu par la police de Longueuil;
- Un documentaire de l'Américano-britannique Louis Theroux, Plongée dans la manosphère, disponible sur Netflix, souligne la montée inquiétante du discours masculiniste chez les jeunes hommes.