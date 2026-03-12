 Aller au contenu
La tempête de verglas moins pire que prévu

«On ne peut pas reprocher aux météorologues de pécher par excès de prudence»

«On ne peut pas reprocher aux météorologues de pécher par excès de prudence»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le Québec a évité le pire avec la tempête de verglas, mais 187 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin, principalement en Montérégie et à Montréal.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la situation, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Il souligne la proactivité des villes et le travail acharné des équipes d'Hydro-Québec et des cols bleus.

Il revient également sur les ratés du REM, dont le service a été paralysé par l'accumulation de glace sur les caténaires, illustrant les limites techniques du réseau face aux intempéries extrêmes.

À l'international, l'actualité est marquée par la poursuite de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que par les frappes israéliennes au Liban. 

Autres sujets abordés

  • Le prix du baril de pétrole frôle les 100 $;
  • La SCHL prévoit un ralentissement des mises en chantier de condos d'ici 2027;
  • Un homme de 55 ans de Maskinongé fait face à 12 accusations pour des sévices graves infligés aux enfants de sa conjointe;
  • Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a déposé son rapport sur la mort de Nourane Rezaï, un jeune de 15 ans non armé abattu par la police de Longueuil;
  • Un documentaire de l'Américano-britannique Louis Theroux, Plongée dans la manosphère, disponible sur Netflix, souligne la montée inquiétante du discours masculiniste chez les jeunes hommes.

